Le président français Emmanuel Macron a déclaré à la clôture du sommet du G7 que la Russie "ne peut pas et ne doit pas gagner" la guerre en Ukraine. "La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner", a-t-il déclaré, ajoutant par la même occasion que l'attaque contre le centre commercial était "un nouveau crime de guerre". Une déclaration qui intervient au lendemain de l'attaque attribuée à la Russie contre un centre commercial qui a fait une vingtaine de morts.

Le président français a également promis que le G7 apporterait son soutien à l'Ukraine tout en maintenant les sanctions contre la Russie. "La Russie ne peut ni ne doit gagner et donc notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois" a-t-il ajouté. Il a également dénoncé la frappe russe qui pour lui "est la preuve une nouvelle fois que l'armée russe a décidé d'utiliser la sidération comme un élément du conflit et s'attaque à des civils".

Macron refuse de qualifier la Russie «d'Etat parrain du terrorisme»

Toutefois alors que l'Ukraine considère que la Russie est un état qui parraine le terrorisme, le président Macron ne veut pas se prononcer dans ce sens. "La Russie doit être reconnue comme Etat parrain du terrorisme. Le monde peut et donc doit arrêter la terreur russe" avait affirmé le président Zelensky. "La qualification appartient au juge. Nous condamnons ces crimes de guerre (...)" a martelé le président Macron en parlant de la qualification des faits. "Nous n'avons pas besoin de quelque qualification que ce soit... Nous continuerons d'oeuvrer pour que celles et ceux qui doivent être condamnés par la justice internationale et la justice ukrainienne le soient" a-t-il conclu.