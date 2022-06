« A la suite d’une série de tentatives d’attentats terroristes iraniens ces dernières semaines contre des Israéliens en vacances à Istanbul, nous appelons les Israéliens à ne pas prendre l’avion pour Istanbul et, (…) si vous êtes déjà à Istanbul, rentrez en Israël dès que possible » a affirmé le ministre des affaires étrangères israélien, Yaïr Lapid sur twitter. Il faut dire que depuis quelques jours, des israéliens sont pris pour cible dans le pays d'Erdogan selon la presse israélienne. Le pire aurait été évité grâce à une collaboration entre les services de sécurité des deux pays (Israël et Turquie). Les auteurs de tels complots : les iraniens, à en croire Israël.

« La vie de plusieurs Israéliens a été sauvée... Je voudrais remercier le gouvernement turc pour les efforts qu’il déploie pour protéger la vie des citoyens israéliens... quiconque cause du tort aux Israéliens en paiera le prix, nous les traquerons peu importe où ils se trouvent » a rajouté le ministre. En pointant l'Iran, Israël remet au goût du jour les tensions permanentes entre les deux pays. Pour Tel Aviv, l'Iran veut acquérir la bombe atomique, ce que le pays nie depuis le début.

Pour rappel, le représentant permanent de la Russie aux organisations internationales à Vienne Mikhaïl Oulianov estime que la situation d’impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers sur la reprise de l’accord sur le nucléaire iranien pourrait durer un certain temps en raison de la résolution du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur l’Iran. L'Iran devra faire face à un nouvel isolement politique et économique s'il ignore les résolutions de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et prend des mesures qui entravent le contrôle des installations nucléaires, a fait savoir jeudi dernier le secrétaire d'État américain Antony Blinken.