Sofia a décidé d'expulser 70 diplomates russes sous l'influence de forces extérieures, elle n'a pas mené de politique indépendante depuis longtemps. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Union européenne Vladimir Tchijov à la chaîne de télévision Rossiya 24.

"Il est possible de parler d'une sorte de politique indépendante dans les affaires étrangères de la Bulgarie uniquement en se référant à un passé lointain", a-t-il déclaré, commentant la déclaration de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, selon laquelle la décision de la Bulgarie serait prise à la demande de forces extérieures.

M. Tchijov a ajouté que le soutien de la Bulgarie aux mesures prises au sein de l'Otan et le vote des sanctions antirusses témoignaient également de sa dépendance politique. Il a également qualifié d'étrange la décision d'expulser des diplomates et a estimé qu'il ne fallait pas se précipiter en tirant des conclusions sur la rupture des relations diplomatiques entre Moscou et Sofia.

Mardi, les dirigeants bulgares ont annoncé la décision d'expulser du pays 70 diplomates russes et le personnel technique des départements diplomatiques russes déclarés persona non grata. Compte tenu des membres de leur famille, environ 200 personnes doivent quitter le pays d'ici le 3 juillet, et le travail de l'ambassade de Russie en Bulgarie et des consulats généraux est en réalité bloqué.