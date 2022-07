L'opposant politique Habib Ahandéssi, âgé de la trentaine n'est plus libre de ses mouvements depuis la matinée de ce samedi 23 juillet 2022. Il a été arrêté pour ‹‹ incitation à la révolte ››. L'activiste politique a été épinglé avec quelques uns de ses amis dès leur retour du sport vers dix heures et trente minutes (10h30) dans la commune d'Abomey-Calavi. Une fois au parfum de la situation, l'Union Nationale des Scolaires et Étudiants du Bénin ainsi que l'Organisation Non Gouvernementale ‹‹ la voix des étudiants ›› ont exigé la libération de cet homme à travers des communiqués.

La réaction de Habib Ahandessi suite à la décision du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique de suspendre la formation des “étudiants soldats” à l’université d’Abomey-Calavi serait la cause principale de son arrestation. ‹‹Dans quelques jours, vous verrez si cette décision aura d'effet. Je ne parle plus, nous attendons les effets sur le terrain›› avait affirmé '' Le Révolutionnaire'' sur sa page facebook. Il a indiqué que cette décision est nulle et de nul effet même s’il faut que les organisations estudiantines se réorganisent pour éviter les scènes de violences à l’université d’Abomey-Calavi.

‹‹Comme une traînée de poudre, le Bureau Exécutif Universitaire de l'Union Nationale des Scolaires et Étudiants du Bénin (BEU-UNSEB) a appris avec une grande désolation, l'arrestation fantaisiste et arbitraire du camarade Habib Ahandessi, un militant de l'UNSEB-UAC›› lit-on dans le communiqué de ‹‹l'UNSEB››. Cette association estudiantine condamne avec véhémence cette arrestation qui pour elle constitue une intimidation sur les etudiants.‹‹Pour cela, les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi sous la direction de l'UNSEB exigent de façon immédiate la libération de leur camarade étudiant. Le Bénin est un pays de droit et avant d'arrêter quelqu'un, on doit lui délivrer une convocation››.

Allant dans le même sens, l'ONG la Voix des Étudiants exige également ‹‹ la libération Pure et simple›› de leur camarade Habib Ahandessi et son Assistant, ‹‹disons non à l'arbitraire en République du Bénin››, mentionne le message de cette ONG. ‹‹En effet, son arrestation intervient dans un moment tendu ou le pouvoir en place tente par tous les moyens à réduire les organisations de défense des étudiants (estudiantines). Ceci se justifie par le communiqué aveugle et anti-démocratique du ministre de l'intérieur Alassane Seïdou en date du 21 juillet où il demandait aux faîtières des organisations estudiantines de mettre fin à l'existence des institutions sécuritaires››.

‹‹ La voix des étudiants ›› appelle tous les étudiants à mener les actions nécessaires pour la libération de celui qui selon eux s'est fait la voix des opprimés, des faibles, des étudiants, des femmes des marchés , des travailleurs et qui ne recule devant rien quand il s'agit de défendre les droits humains.