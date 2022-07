C’est une situation inhabituelle que vit le Bénin depuis bientôt 9 mois. Des membres de groupes djihadistes font des incursions sur son sol via ses frontières nord pour s’attaquer aux postes et commissariats de police. Il leur arrive même de laisser des mines artisanales, comme c’était le cas en mars dernier dans le Parc Pendjari. Ce sont pour la plupart, les soldats et les policiers béninois qui sont visés. Plusieurs ont déjà perdu la vie. Rien que cette année, il y a déjà eu plus de quatre attaques terroristes.

Réviser l'encadrement du territoire

La dernière en date remonte au mois dernier, dans la nuit du 25 au 26 juin. Devant cette récurrence des attaques djihadistes, le gouvernement a fait l’option de réviser l’encadrement du territoire et de renforcer les moyens d’interventions militaires. C’est du moins ce qu’ a indiqué le chef d’état-major général de l’Armée Béninoise, le Général Fructueux Gbaguidi à Jeune Afrique. L’exécutif, « conscient de cette situation nous a instruits afin que le maillage territorial soit revu » a déclaré le haut gradé dans les colonnes du magazine panafricain.

En plus du maillage territorial, « d’énormes moyens » sont mis à disposition des militaires pour faire efficacement face à ces incursions de groupes djihadistes sur notre sol. Il faut dire que le Bénin n’est pas le seul pays côtier d’Afrique de l’Ouest attaqué, le Togo l’a également été il y a quelques semaines. Les terroristes ne veulent visiblement plus se contenter du Sahel, leur zone d’actions connue, ils veulent apparemment étendre leur influence aux pays ayant de déboucher sur la mer.