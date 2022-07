La Chine pourrait planifier une "prise de contrôle" de la Lune dans le cadre de son programme spatial militaire, a déclaré l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, au journal Bild. Pour lui, les États-Unis a pour principal concurrent la Chine dans sa conquête de l'espace."Nous devons nous inquiéter de la possibilité que la Chine puisse se poser sur la Lune et dire : 'C'est à nous maintenant et vous n'entrez pas" a-t-il prévenu. Selon le chef de la NASA, il n'y a aucun doute, le programme spatial chinois est un programme militaire accusant par la même occasion, la Chine de vol de technologies.

En 2035, a-t-il rappelé, la Chine achèvera la construction de sa propre station lunaire et lancera plusieurs programmes lunaires. Pour la première fois, l'atterrisseur lunaire China Chang'e 4 a réussi à faire pousser des plantes sur la Lune dans le cadre de son ambitieuse mission lunaire, donnant un avantage indéniable à la Chine. La Chine a réussi à faire pousser des plantes à partir des graines de colza et de pomme de terre, mais les graines de coton ont été les premières à germer, a déclaré le professeur Liu Hanlong de l'Université de Chongqing au journal South China Morning Post.

La Chine nie et dénonce « l'irresponsabilité du chef de la Nasa »

"Ce n'est pas la première fois que le chef de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis ignore les faits et parle de manière irresponsable de la Chine...Les Etats-Unis ont constamment construit une campagne de dénigrement contre les efforts normaux et raisonnables de la Chine dans l'espace, et la Chine s'oppose fermement à ces remarques irresponsables " a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pour lui, la Chine a toujours encouragé la mise en place d'un avenir commun pour l'humanité dans l'espace et rejette sa militarisation. Pour rappel, la Chine a réussi le 7 décembre 2019 à faire atterrir une mission secrète avec le rover Yutu-2 sur la face cachée de la Lune. Une région où aucun humain ou robot de la NASA ne s'était aventuré auparavant.