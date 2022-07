Deux ans après sa séparation d'Isabelle Camus avec qui il a eu un fils, Yannick Noah a donné sa conception de la vie de couple. Pour la star du Tennis établie depuis quelques années au Cameroun, l’option d’un mariage polygame est la meilleure. Ces confidences, il les a faites lors d’un portrait de lui réalisé par Libération ce 18 juillet. On retient entre autre de cette publication du média français une interrogation du chanteur.

« Comment jurer fidélité pour toute la vie ? », s’est interrogé l’ancien tennisman. Pour lui, « la polygamie est plus honnête, et ça vaut aussi pour les femmes ». « Moi, je propose un CDD de deux ans. Ensuite, on avise », a poursuivi l’artiste pour expliquer sa conception de la vie de couple. Ses mots interviennent après la récente union de son fils Joakim avec la top modèle brésilienne Laïs Ribeiro.

Divorcé à plusieurs reprises

Notons que cet avis de l’ancienne gloire du tennis est intervenu après plusieurs divorces. Avant l’aventure qu’il a eue avec Isabelle Camus dont la fin a été sifflée il y a deux ans, Yannick Noah était en couple avec la mannequin Heather Stewart-Whyte. De cette union sont nées ses filles Eleejah et Jenaye. Sa première compagne qui est la mère de Joakim et Yelena est la Miss Suède 1978 Cecilia Rhode. Leur divorce est intervenu en 1987.