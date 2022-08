Le président de la Fédération béninoise de football ( Fbf), Mathurin de Chacus , seul candidat en lice , à a été réélu ce samedi 20 août 2022 au siège de ladite Fédération à Porto-Novo , lors de l’assemblée générale élective. La liste « Allons plus loin », seul en lice, a été plébiscitée avec les 69 délégués présents à cette assemblée générale élective. le président Mathurin de Chacus fonde son nouveau mandat sur dix (10) axes.

On peut citer entre autres la dynamisation de la direction technique nationale et du football féminin, l’organisation des championnats de jeunes des moins de 15ans, 17 ans et 20 ans qui va devenir une réalité au Bénin , la construction de douze (12) centres de perfectionnement dont un dans chaque département, ceci pour renforcer le football à la base. Au cours de la cérémonie d’ouverture de cette assemblée générale élective, le ministre des sports , Oswald Homéky a déclaré que c’est pour la première fois qu’il y a eu une élection sans la moindre contestation et que c’est une famille qui se réunit pour se repartir sur de nouvelles bases.