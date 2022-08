Ces derniers mois, les relations entre la France et son ancienne colonie le Mali se sont fortement dégradées. La France à la suite de la montée de la tension avait annoncé il y a quelques mois le départ de ses forces présentes dans le pays qui luttent contre la menace terroriste aux côtés des forces maliennes et des pays voisins. Ce mercredi, le magazine Jeune Afrique a annoncé que le Mali a saisi l'ONU et affirmé avoir des preuves que la France aide les terroristes.

L' information a l'effet d'une bombe. Les autorités maliennes ont saisi l'Organisation des Nations Unies à travers une note dans laquelle elles accusent la France d'apporter un soutien aux terroristes dans le pays. Le pays d'Afrique de l'Ouest dit détenir des informations qui prouvent que la France de fournit des armes et des renseignements aux terroristes. Le pays a réclamé qu'une réunion d'urgence se penche sur ce dossier. Plus d'informations dans les prochaines heures.