L'assistant spécial principal du président Muhammadu Buhari pour les affaires publiques, Ajuri Ngelale, a déclaré lors d'une réunion publique virtuelle effectuée via Twitter que 311 millions de dollars du butin pillé par feu l'ancien chef d'État militaire, le général Sani Abacha, qui a été rapatrié au Nigeria a été versé directement à des entrepreneurs pour divers travaux exécutés pour le gouvernement.

Ce paiement a été fait directement sans l'implication de l'Assemblée Nationale et des Ministères, Départements et Agences (MDA). Le gouvernement a expliqué qu'en procédant ainsi, son intention était d'empêcher les membres de l'hémicycle et des ministères, départements et agences de détourner l'argent.

Les États-Unis et le bailliage de Jersey ont retourné une somme de 311 797 866,11 dollars à la République Fédérale du Nigeria en mai dernier. Les dirigeants de ce pays ont voulu utiliser cet argent pour accélérer la construction de l'autoroute Lagos-Ibadan, de la route Abuja-Kano et du deuxième pont du Niger. «Vous avez donc trois projets majeurs dans le cadre du PIDF que nous avons pu financer directement à l'entrepreneur par l'intermédiaire de la Nigerian Sovereign Investment Authority (NSIA). Et les Nigérians ont vu la vérité là-dessus, nous n'avons pas à nous en vanter ou à en parler parce qu'ils peuvent le voir. Qu'il s'agisse d'un deuxième pont sur le Niger, de l'autoroute Lagos-Ibadan ou de l'Abuja-Kano, ils connaissent les travaux en cours, ce n'est pas contesté ››, a déclaré Ajuri Ngelale.

Il a ajouté qu'aucun intermédiaire ne pourrait toucher cet argent, en raison de la structure du Fonds présidentiel de développement des infrastructures conçu par le président Muhammadu Buhari. ‹‹ Et, bien sûr, nous avons pu galvaniser davantage d'autres apports de financement à partir, bien sûr, du butin d'Abacha, en signant des accords avec le gouvernement américain et les autorités de Jersey pour garantir que 311 millions de dollars soient réinvestis dans ces trois projets, chaque projet prenant environ 103 millions de dollars ou 33,3% du butin total d'Abacha qui a été renvoyé ››.

‹‹ Donc, c'en est un autre où nous avons pu mobiliser des financements privés et publics pour pouvoir mettre directement cet argent entre les mains des entrepreneurs sans détournement de l'Assemblée nationale, sans détournement des MDA, et tout ça ››, a-t-il conclu.