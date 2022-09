La triste nouvelle a été annoncée dans la matinée de ce mercredi. L'une des célèbres actrices grecques, Irène Papas, qui a travaillé aux côtés de Richard Burton, Kirk Douglas, James Cagney et Jon Voigt est passée de vie à trépas ce mercredi 14 Septembre 2022. La nouvelle a été confirmée par l'agence de presse étatique grecque ANA. L'actrice et chanteuse grecque qui a été très connue pour ses rôles dans les films Zorba le Grec ou encore Electre était âgée de 93 ans. A l'heure actuelle, les causes du décès de l'actrice n'ont pas été divulguées.

La triste nouvelle est tombée dans la matinée de ce mercredi. L'actrice Irène Papas est décédée à l'âge de 93 ans. La nouvelle n'a pas laissé indifférente les autorités du pays. C'est le ministère de la culture qui a réagi. Irène Papas "personnifiait la beauté grecque à l'écran et sur scène", a affirmé Lina Mendoni, la ministre de la Culture du pays dans un communiqué cité par plusieurs médias internationaux ce mercredi 14 Septembre. L'actrice avait une santé fragile et souffrait depuis 2013 de la maladie d’Alzheimer.