Le rappeur et designer américain Kanye West et la marque allemande Adidas ne filent pas le parfait amour depuis quelques temps. L'ex-époux de Kim Kardashian accuse Adidas d'avoir plagié ses créations et de le laisser hors des réunions qui concerne leur collaboration sur les chaussures Yeezy . Il a récemment reçu le soutien de deux de ses confrères, en l'occurrence Puff Daddy et Swizz Beatz. Le premier, grand producteur américain de musique a promis de ne plus jamais porter des chaussures ou des vêtements de la marque allemande si elle ne rendait pas justice à Ye.

"Kanye West et YEEZY sont la raison pour laquelle Adidas est pertinent pour la culture "

« S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer quelque chose que je pourrais publier pour vous soutenir ! Je ne porterai plus jamais d'Adidas pour le reste de ma vie s'ils ne vous donnent pas raison" a écrit Puff Daddy sur Instagram à l'attention Kanye West. Ce dernier a republié la capture d'écran sur ses propres réseaux sociaux et a répondu : "Louez Dieu, je vous aime." Pour Puff Daddy, "depuis l'ère de Run-DMC, @Adidas a toujours utilisé le Hip Hop pour construire sa marque et gagner des milliards grâce à notre culture". Aujourd'hui, les acteurs du Hip Hop ne sont plus des consommateurs, mais des propriétaires. "Kanye West et YEEZY sont la raison pour laquelle Adidas est pertinent pour la culture. Nous connaissons notre valeur", ajouté le rappeur.

"Si nous les laissons faire ça à @kanyewest, cela nous arrivera aussi"

Swizz Beats, un autre producteur américain a emboîté le pas à P. Diddy. Il trouve que Adidas s'est "complètement trompé" et que Kanye West demande seulement que son "travail révolutionnaire" soit "respecté". « D'habitude, je m'occupe de mes affaires, mais c'est TOUT FAUX ! Si nous les laissons faire ça à @kanyewest, cela nous arrivera aussi. Nous ne les achetons pas !!! !!!!!!!!! @adidas tu es censé être original fais ce qu'il faut s'il te plait !!!"(sic)" a convié Swizz Beatz. Le géant allemand des vêtements de sport, responsable de la fabrication des chaussures et des vêtements Yeezy de West depuis son lancement initial en 2015, a été accusé de concevoir des produits sous la marque sans son implication directe. West pense qu'Adidas a pris le contrôle créatif total de sa marque Yeezy et a volé ses créations en fabriquant des chaussures ressemblant étroitement à ses populaires baskets Boost.