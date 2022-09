Le gouvernement marocain a annoncé jeudi l’augmentation du salaire minimum dans certains secteurs. Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des métiers libéraux sera revu à la hausse de 5%. Le salaire minimum agricole garanti (SMAG) augmenter de 10%, selon le premier ministre Aziz Akhannouch.

Aziz Akhannouch a déclaré que le gouvernement prenait plusieurs mesures importantes afin de soutenir et d’augmenter le pouvoir d’achat des Marocains malgré la situation économique difficile et les crises globales qui se succèdent. L’augmentation des salaires reste l'un des grands thèmes de discussions entre le gouvernement et les syndicats alors que les prix des produits alimentaires et de l’essence ne cessent d’augmenter au Maroc. (Tass)