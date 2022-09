Le peuple iranien ne permettra pas aux forces hostiles de mettre en œuvre un nouveau complot visant à torpiller la stabilité et la sécurité de son pays. C'est ce qu'indique un communiqué du corps des Gardiens de la révolution islamique (Pasdaran), cité par la chaîne Al Mayadeen. "Les ennemis utilisent toute opportunité pour atteindre leurs objectifs, et les émeutes organisées dans les rues ces derniers jours constituent une tentative désespérée de semer des troubles qui subiront certainement un échec", précise le texte.

Dans ce contexte, le commandement des Pasdaran appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et les organes de justice à démasquer "ceux qui représentent une menace pour la société". Selon le texte, "les comploteurs et ceux qui tirent les ficelles, veulent se venger des Iraniens pour leur résilience et leurs accomplissements stratégiques". Des troubles à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes se poursuivent depuis cinq jours. Selon la chaîne Sky News Arabia, 17 personnes sont mortes dans des affrontements avec les forces de l'ordre, tandis que des dizaines d'autres ont été blessées et des centaines ont été interpellées. (Tass)