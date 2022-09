Les États-Unis envisagent d'effectuer mercredi 7 septembre un tir d'essai d'un missile balistiques intercontinental Minuteman III, dont la Russie a été dument avertie. C'est ce qu'a annoncé mardi lors d'un point de presse le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone.

"Un tir d'essai de Minuteman III aura lieu demain matin […]. Il s'agit d'un essai ordinaire planifié d'avance", a-t-il fait savoir. Selon lui, les États-Unis "ont dument informé le gouvernement russe" du futur essai conformément au traité New Start de réduction d'armes stratégiques. Le lancement sera effectué à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Patrick Ryder a précisé que ce tir visait à "tester et à confirmer l'efficacité et la mise au point" des Minuteman III. Les essais de ce genre doivent "démontrer les capacités des forces nucléaires " et des moyens de dissuasion stratégique des États-Unis, a souligné le général. Le tir d'essai précédent de Minuteman III a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 août.