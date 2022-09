La Russie a opposé son veto ce vendredi au vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur le projet de résolution américain condamnant les référendums organisés dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et dans les régions de Zaporojjia et de Kherson sur leur rattachement à la Russie. Selon une résolution occidentale adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en avril, une réunion sera convoquée chaque fois qu'un État membre permanent utilisera son droit de veto au Conseil de sécurité.

L'Assemblée générale doit se réunir dans les dix jours. Les États-Unis ont soumis au Conseil de sécurité un projet de résolution condamnant les référendums. Le document a été élaboré par l'Albanie et les États-Unis et contient des accusations contre Moscou. Pour rappel, quelques heures avant, le président russe a formalisé l'annexion des régions ukrainiennes de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijjia, occupées par ses troupes