L’ancien président français François Hollande a profité de son passage dans l’émission « Mardi politique » de Rfi et France24 pour opiner sur les différents changements politiques qui s’opèrent dans le monde et dont il a fait cas dans son nouveau livre « Bouleversements ». L’invité de Frédéric Rivière et Roselyne Febvre n’a pas manqué de réagir aux récents événements politiques en Afrique notamment le dernier coup d’état opéré au pays des hommes intègres. L’ancien patron de l’Élysée estime que ces différentes situations facilitent le sentiment anti-français qui est entretenu par la Russie sur le continent.

Les drapeaux russes à Ouagadougou...

« Ces coups d’états ont été utilisés par les Russes pour mettre dehors la France. C’est la Russie qui agit et on le voit bien au Burkina-Faso lorsqu’il y a eu des attaques de l’ambassade. Il y a eu des drapeaux russes. Je ne suis pas sûr que la population de ce pays ait un rapport d’amitié ou d’affection particulière avec Vladimir Poutine », déclare-t-il pour dénoncer l’influence russe sur les terres africaines. Il a également évoqué la dernière déclaration du patron du groupe paramilitaire russe connu sous le nom de Wagner qui a félicité les nouveaux dirigeants au Burkina-Faso.

Le soutien de Wagner

Il estime que ce sont autant de signes qui montrent une influence russe dans les sentiments anti-français enregistrés au cours de ces derniers mois en Afrique. Rappelons que le capitaine a effectivement reçu le soutien de Evgueni Prigojine qui lui a adressé un message. «Je salue et j’apporte mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré... Ils ont fait ce qui était nécessaire et ils l’ont fait uniquement pour le bien de leur peuple... C’est pourquoi je félicite chaleureusement et je salue le capitaine Ibrahim Traoré, un véritable fils courageux […] de sa patrie », a-t-il fait savoir.