Le 08 janvier prochain, les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Avant que les élections aient lieu ce 08 janvier 2023, on aura besoin d’une liste électorale fiable pour éviter qu’il y ait au lendemain des législatives de 2023 des violences post-électorales. C’est dans cette option que les partis politiques toutes tendances confondues principalement ceux de l’opposition et des organisations de la société civile ont exigé qu’on fasse un audit sur la liste électorale informatisée provisoire (LEIP) réalisée par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Cet audit a été fait en présence de toutes les parties impliquées dans les élections législatives de janvier 2023.

Dans une rencontre d’échanges qui s’est déroulée à huis clos ce vendredi 28 octobre 2022 entre les responsables de l’Anip et les représentants des partis politiques et de la société civile, la structure en charge de la réalisation de la Liste électorale informatisée (LEI) a présenté à ses hôtes les résultats de l’audit qui ont été faits. Dans une déclaration finale lue à l’issue de cette rencontre d’échanges, le Président du Front des organisations nationales contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias a déclaré que selon les textes de la République, les statistiques de la Liste électorale sont envoyées ce 28 octobre 2022 à la CENA et la liste électorale informatisée sera envoyée à la Cena le 08 novembre 2022. Pour le Président du Fonac, la liste électorale pour les élections du 08 janvier 2023 comporte 6.599.223 électeurs potentiels et qu’avec cette liste nous irons aux élections dans de bonnes conditions pour que tout se passe bien dans la paix et dans la transparence.