Les autorités sud-coréennes ont mis au point un missile permettant de réaliser une attaque importante en Corée du Nord. Les forces armées de la Corée du Sud ont en effet testé, avec succès, un nouveau missile balistique baptisé Hyunmoo-5. Il s’agit d’un engin qui a la capacité de transporter une ogive pesant plus de neuf tonnes. L’information a été révélée par plusieurs médias dont le Korean Times, qui a souligné qu’il est question ici d’une véritable avancée sur le plan technologique sud-coréen. La charge transportée par le missile lui permettra de toucher et de neutraliser plusieurs bâtiments fortifiés tels que les bunkers.

Il peut avoir une portée de plus de 3000 km

Toujours d’après le Korean Times, lorsque le projectile est monté avec une charge moins lourde, il peut avoir une portée de plus de 3000 kilomètres. Par ailleurs, le missile balistique peut atteindre des cibles dans d’autres états du continent asiatique tels que le Japon ou encore la Chine. Notons que le ministère de la Défense sud-coréenne, a indiqué que le Hyunmoo-5 sera inclus dans le système dénommé réponse massive et punitive de la Corée (KMPR). La partie la plus importante du plan aura pour but d’anéantir le palais présidentiel nord-coréen, la résidence Ryongsong. Pour mémoire, les informations rendues publiques par le Korean Times, interviennent plusieurs jours après un tir de missile raté en Corée du Sud.

En effet, le mardi 04 septembre 2022, les forces de sécurité de Corée du Sud avaient testé, en fin de journée, un missile balistique de courte portée Hyunmoo-2. Cependant, le test a échoué. C’est dans la ville de Gangneung que le projectile a finalement atterri. Dans un communiqué, plusieurs responsables ont indiqué que le missile a entraîné un grand incendie. Le projectile a connu un dysfonctionnement, peu de temps après avoir été lancé. Lors d’une interview accordée à l’agence de presse Yonhap, un responsable de l’armée sud-coréenne avait fait savoir que le propergol du missile s’était enflammé, tout en soulignant que son ogive n’avait pas pris feu.