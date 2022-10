Le groupe Méta a réagi quelques heures après le dysfonctionnement de la messagerie instantanée de WhatsApp ressenti par ses utilisateurs dans la matinée de ce mardi 25 octobre 2022. Le géant de l'électronique a déclaré avoir réglé la panne et présente ses excuses. Des millions d'utilisateurs WhatsApp à travers le monde ont connu de difficultés dans leur messagerie instantanée dans la matinée de ce mardi autour de 8h GMT.

Un dysfonctionnement qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux à travers des railleries et des critiques. Mais des utilisateurs ont introduit des plaintes aussitôt le problème apparu. La panne n'a cependant pas duré car le fonctionnement normal a repris quelques minutes plus tard après des services de réparation entrepris par le groupe Méta. Le groupe propriétaire de WhatsApp a fait une déclaration pour rassurer ses utilisateurs.

Il a déclaré que la panne mondiale était résolue et par la même occasion, il a présenté ses excuses. « Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd’hui, Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient », a confié un porte-parole du Méta à l'AFP. Ce n'est pas pour la première fois que WhatsApp connaît cette panne. Il y a un an, le même problème avait perturbé les millions d'utilisateurs le 04 Octobre 2021. Cette fois-ci le problème s'était entendu à Facebook, Messenger et Instagram. Pour rappel, WhatsApp appartient au Groupe Méta depuis son rachat par Mark Zuckerberg.