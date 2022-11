Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage au peuple iranien manifestant depuis quelques semaines contre le régime. Dans une émission France Inter, ce lundi 14 novembre 2022, le chef de l'État a décrit un courage du peuple iranien très « très impressionnant ». En effet, des manifestations ont commencé en Iran suite au décès de la Kurde Mahsa Amini le 16 septembre dernier. Les contestations durent depuis deux mois avec des répressions du pouvoir iranien.

Emmanuel Macron salue deux mois de lutte courageuse du peuple iranien contre le régime en place. À travers des manifestations, il exprime son désir d'un Etat démocratique où les droits de l'homme sont respectés. Le mouvement a commencé suite au décès de la Kurde iranienne Mahsa Amini le 16 septembre dernier. Âgée de 22 ans, elle a été arrêtée par la police des mœurs pour avoir présumément enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique.

La vive émotion dans le pays s'est accompagnée de grandes manifestations depuis lors. C'est ce qu'Emmanuel Macron a salué en rendant hommage à ce peuple. « Je leur dis la reconnaissance, la considération et le soutien de la France. Ce qui est impressionnant, c’est que ce sont des femmes et des jeunes hommes qui se soulèvent et qui n’ont jamais vécu autre chose que ce régime », a-t-il déclaré sur TF1. Il poursuit en rappelant que ces manifestants « battent pour des valeurs qui sont au cœur même de notre république, d’un combat français, d’un universalisme que nous portons »

Emmanuel Macron intervient en soutien au peuple iranien après avoir été critiqué en septembre dernier après sa rencontre avec le président iranien Ebrahim Raïssi. Les deux hommes s'étaient retrouvés à l'occasion de l’assemblée générale de l’ONU pour renégocier l’accord de Vienne de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Cela n'a pas empêché le présidé français à donner son accord pour d’autres sanctions contre l’Iran. Il réclame une « réaction diplomatique forte et des sanctions sur les personnalités du régime ». Masha Amini est devenue, à titre posthume une icône de lutte pour la démocratie en Iran.