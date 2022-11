Un responsable de l'ancienne marque de la téléphonie mobile prédit la disparue prochaine de l'industrie. Il prévoit que les smartphones disparaissent d'ici 2030 avec l'apparition de nouvelles offres. Comme Nokia, d'autres firmes de la téléphonie ont compris la donne et se préparent à entrer dans la tendance des Metavers qui vont bientôt inonder le marché. Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie de Nokia a fait une prédiction importante sur le secteur de la téléphonie. Invité sur le média The Spokesman, il a déclaré que le secteur avance inexorablement vers sa disparition.

Il fixe pour 2030 la fin de son existence sur le marché. Il estime que l'évolution du métavers va causer la mort des iPhones. « Nous croyons que cet appareil sera dépassé par une expérience dans le métavers dans la seconde moitié de la décennie », a-t-il expliqué. Nishant Batra annonce que ce sont les casques de réalité virtuelle qui devraient reprendre le marché. Au lieu du smartphone, il explique que les utilisateurs vont utiliser des appareils destinés à la réalité virtuelle « L’adoption généralisée de la technologie par les entreprises et les consommateurs sera essentielle pour qu’elle décolle vraiment, et cela dépendra également de la disponibilité d’appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée abordables et ergonomiques connectés sans fil », ajoute-t-il.

L'installation de ces nouveaux appareils sur le marché va prendre du temps à cause de son accessibilité limitée. Le coût élevé des métavers va impacter négativement le secteur pendant un temps car selon le directeur, les utilisateurs se préoccupent du coût et de la facilité à utiliser ces nouveaux appareils. À l'instar de Nokia, d'autres firmes se préparent à se passer des iPhones. C'est le cas du groupe Méta qui entrevoit mettre sur le marché ses premières lunettes d'ici 2026. Apple n'est pas resté insensible et va bientôt lancer son premier casque de réalité mixte, combinant réalité augmentée et virtuelle à partir de janvier 2023.