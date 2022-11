Un drame a récemment eu lieu près de la France. Il s'agit en effet d'un accident d'hélicoptère qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 25 novembre 2022, dans le sud-est de la France, sur la commune d’Eze, entre Nice et Monaco. L’hélicoptère a pris départ de la ville de Lausanne. Selon les informations du média Monaco Daily News, deux personnes se trouvaient à l’intérieur de l’appareil. Il s’agirait du pilote et d’un homme d’affaires d’origine russe. Leurs identités n’ont pas été révélées. Après les investigations, les autorités ont fait savoir que l’homme d’affaire disposait d’un passeport de l’Etat de Malte.

Un deuxième russe avait réservé le vol

Un procureur adjoint de Nice a indiqué qu’une intervention extérieure ne peut pas être exclue, comme origine de l’accident. Il faut dire que les autorités pensaient qu’il y avait deux passagers à bord de l’hélicoptère en plus du pilote. Cependant, selon la compagnie Monacair, suite aux recherches, il a été remarqué qu’un deuxième russe avait réservé le vol avant de l’annuler par la suite. Pour rappel, le crash s’est produit plus d’une semaine après un autre accident entre deux avions aux Etats-Unis. Il s’agit en effet de deux avions datant de la seconde guerre mondiale qui ont eu un accident durant un spectacle.

Selon les informations de la presse américaine, il y a eu collision en plein vol entre un bombardier de type Boeing B17 Flying Fortress et un chasseur Bell P-63 KingCobra, dans l’après-midi du samedi 12 novembre 2022. Suite à la collision, les deux avions se sont écrasés sur le petit aéroport Dallas Executive, dans l’Etat du Texas. Le chasseur peut transporter une personne, tandis que le bombardier peut prendre entre quatre et cinq personnes. D’après un élu local, six personnes sont décédées dans cet accident. Sur Twitter, l’élu à la tête du comté de Dallas, Clay Jenkins a écrit que : « selon le médecin légiste du comté de Dallas, il y a un total de six décès de l'accident d'hier au spectacle aérien Wings over Dallas ».