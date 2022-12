L’ancien ministre de l’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, El Hadj Mama Adamou N’Diaye a tiré sa révérence ce dimanche 11 décembre 2022 au Centre Nationale Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou Maga de Cotonou ( CNHU-HKM) à la suite d’une longue maladie. Le défunt a rendu l’âme à l’âge de 77 ans.

Il a été ministre de l’agriculture dans le gouvernement de l’ancien Chef de l’Etat, Nicéphore Soglo de 1991 à 1996. Ancien doyen de la Faculté des sciences agronomiques à l’Université d’Abomey-Calavi ex- Université nationale du Bénin (UNB), il a été député à l’Assemblée nationale du Bénin et a siégé au Conseil économique et social (CES) en tant que personnalité de grande réputation.