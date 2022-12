Un aquarium cylindrique en Allemagne considéré comme le plus gros au monde a explosé dans la nuit du jeudi au vendredi. Dénommé AquaDom et long de 25 mètres, il était logé dans l'hôtel Radisson Blu de Berlin. Son explosion a fait d'énormes dégâts maritimes et deux blessés. Une centaine de pompiers sont mobilisés pour sauver d'éventuelles victimes. l'aquarum endommagé venait d'être rouvert cet été après des travaux de rénovation qui ont coûté près de 2,5 millions d'euros.

Le matin de ce vendredi 16 décembre 2022 à 05h45, les 350 clients de l'hôtel Radisson Blu de Berlin ont été réveillés par une très forte détonation. « Nous avons entendu un bruit de craquement qui nous a réveillé. Mon épouse m'a dit, quelque chose a volé devant la fenêtre. J'ai été voir et l'aquarium qui était encore là la veille s'était effondré », raconte Christian, un client de l'hôtel au journal Bild. Le gigantesque aquarium cylindrique de l'hôtel venait d'exploser. Le géant de 25 mètres de haut est le plus gros aquarium cylindrique du monde selon Reuters. Les dégâts sont alors énormes avec l'écoulement de près d'un million de litres d'eau et l’éparpillement des verres brisés. Une centaine de policiers et de pompiers venus sur les lieux ont fait le constat des dégâts causés par l'accident. Ils ont essayé de sauver d'éventuelles victimes qui pourraient être coincées dans les décombres d'une partie de la façade en débris.

« L’aquarium est endommagé et fuit. Des dégâts maritimes énormes. L'eau et les poissons se sont répandus au rez-de-chaussée et l'hôtel a été évacué », aurait affirmé le porte-parole des pompiers dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias internationaux. L'aquarium cylindrique qui a explosé contenait plus d'un million de litres d'eau et environ 1.500 poissons sont morts. Équipé d'un ascenseur en verre, il donnait accès à la vue maritime de l'intérieur aux visiteurs. Selon le journal Bild, quelques travaux de réparation d'un montant de 2,5 millions d'euros ont réalisés et l'édifice a été rouvert cet été. Il faisait partie du complexe Sea Life. Des images du géant sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur des dégâts. Des débris de verres sont éparpillés dans la rue Karl-Liebknech de Berlin.