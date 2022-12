Les ressortissants marocains vivant en Europe sont nombreux à avoir accueilli la nouvelle avec joie. Depuis juin 2022, ils peuvent tranquillement reprendre le ferry. Maroc et Espagne ont repris leurs liaisons maritimes après deux années sans traversées dans le détroit de Gibraltar. Un retour à la normale a donc été constaté et l’économie des deux pays concernés s’en trouve revigorée.

Deux années de tensions entre Espagne et Maroc

Officiellement, la crise sanitaire a forcé la décision du Maroc de fermer ses ports pour les ferries venant du pays européen voisin. Alméria, Barcelone, Gibraltar, Malaga, Algésiras, Tarifa et Motril: autant de ports depuis lesquels aucun bateau à destination du Maroc n’a pu partir en 2020 et 2021. Une triste nouvelle car c’est d’Espagne que la plupart des Marocains résidents à l’étranger partent. C’est le cas d’une large partie des Marocains vivant en France qui préfèrent passer par la péninsule ibérique. En effet, non seulement la traversée est plus courte mais elle est aussi moins onéreuse.

Pourquoi donner l’argument de la crise sanitaire si les voyages depuis la France et l’Italie ont été autorisés durant ces deux années consécutives ? La réponse se trouve plutôt dans la nature des relations diplomatiques entre Espagne et Maroc. En effet, le pays de la paella n’a pas montré son soutien à l’égard de son voisin qui souhaite préserver sa mainmise sur le Sahara occidental. Un sujet sensible qui doit être lié à cette restriction du trafic maritime.

Un retour à la normale soutenue par l’opération Marhaba

La politique est pleine de ressorts et les situations changent souvent. Comme beaucoup l’espéraient, une réouverture des liaisons maritimes entre Maroc et Espagne a eu lieu en 2022. En même temps que les relations diplomatiques entre les deux pays se sont réchauffées, les vacanciers maghrébins ont pu enfin retrouver leur famille restée de l’autre côté de la Méditerranée. Pendant deux ans, ces estivants étaient un réel manque à gagner pour le royaume marocain. En effet, les Français représentent 1,9 millions de personnes arrivant chaque année dans ce pays. Les Espagnols en représentent près de 900 000, ce qui en fait le deuxième marché touristique du pays.

Ce retour à la normale s’est fait tout en étant soutenu par un dispositif d’assistance humaine particulier et créé en 2001 par le roi Mohamed VI. Il s’agit de l’opération Marhaba qui déploie des moyens physiques pour accueillir dans les meilleures conditions les vacanciers dans leur pays d’origine. Parmi ceci, on compte des espaces d’accueil au Maroc et à l’étranger, des médecins volontaires et des vacataires ainsi qu’une assistance sociale adaptée à ce flux de personnes chaque été.

Des chiffres qui repartent à la hausse

Les chiffres sont toujours difficiles à analyser tant les critères qui en dépendent sont variables. Il faut cependant retenir que ce sont les transports en avions qui séduisent le plus les voyageurs désormais. C’est le cas des touristes dans leur ensemble comme des Marocains vivant à l’étranger. Dans le cadre de l’opération Marhaba et du transit maritime dans le détroit de Gibraltar, ce sont plus de 3,3 millions de passagers et plus de 760 000 véhicules marocains qui sont arrivés via les ports espagnols à l’été 2019. Un chiffre à peine inférieur en 2022. En comparaison avec les chiffres des années 2020 et 2021, ce transit est évidemment bien plus élevé.

Ces chiffres permettent d’avoir une vue sur les conséquences de la crise sanitaire et des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne. Ainsi, un véritable retour à la normale est constaté et les réservations de passagers et de véhicules sur les ferries se font à nouveau en masse. L’été 2023 va aussi être un été florissant pour l’économie marocaine et les vacanciers expatriés en Europe.