La guerre en Ukraine qui a démarré en Février dernier est toujours au cœur de l'actualité. Sur le terrain, les forces ukrainiennes et russes s'affrontent faisant de nombreuses victimes dans les deux camps. Périodiquement le président Zelensky a pris l'habitude de prendre la parole pour faire le point de la situation. Hier vendredi 09 Décembre, le président Zelensky s'est exprimé dans une vidéo dans laquelle il évoque la situation dans certaines régions du Donbass où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines comme le rapportent le média Newsweek.

Une nouvelle fois, Zelensky parle et fait le point de la situation dans des régions du Donbass où les combats sont en cours. Dans son point, Zelensky affirme que la situation reste "très difficile" dans des régions clés du Donbass. « La situation de première ligne reste très difficile dans les zones clés du Donbass – Bakhmout, Soledar, Maryinka, Kreminna… », a déclaré le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo télévisée comme le rapportent plusieurs médias internationaux depuis quelques heures.

"Pendant longtemps, il n'y a plus de lieu de vie sur les terres de ces zones qui n'ait été endommagé par des obus et des incendies. Les occupants ont en fait détruit Bakhmut, une autre ville du Donbass que l'armée russe a transformée en ruines brûlées", a poursuivi le président Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit avoir "discuté de la situation sur la ligne de front et des perspectives hivernales sur le champ de bataille" au cours de la journée d'hier vendredi lors d'une conversation avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak.