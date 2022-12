L’année 2023 risque d’être assez éprouvante pour l’Europe. C’est du moins la prédiction qui a été faite par l’ancien président russe Dmitri Medvedev par le biais d’une récente publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu. On retiendra simplement des prévisions de l’homme politique russe que l’Europe risque de passer la pire période de son existence. Pour lui, le Royaume-Uni qui a quitté l’UE fera son grand retour au sein de l’Union en 2023. Cette situation pourrait provoquer l’effondrement de l’Union Européenne ainsi que la fin de la monnaie européenne.

Il n’a pas manqué d’évoquer toute sorte de scénario de guerre sur le continent européen. «La Pologne et la Hongrie vont occuper les régions ouest de l’ancienne Ukraine», a-t-il prédit. «Le Quatrième Reich sera créé, englobant le territoire de l’Allemagne et de ses satellites, c’est-à-dire la Pologne, les Etats baltes, la République tchèque, la Slovaquie, la République de Kiev et d’autres marginaux.», a-t-il par la suite imaginé tout en précisant que la situation va induire un conflit avec la France.

"Une guerre civile aux USA"

Il ne s’est tout de même pas contenté de faire des prévisions apocalyptiques en Europe. «Une guerre civile va éclater aux Etats-Unis. La Californie et le Texas deviendront donc indépendants. Le Texas et le Mexique ne formeront qu’un seul et unique Etat. Elon Musk gagnera l’élection présidentielle dans un certain nombre d’Etats qui, après la fin de la guerre civile, auront été donnés au GOP », annonce-t-il. Rappelons tout de même que l’ancien président russe est habitué à ce type de prévisions et d’annonces terrifiantes.