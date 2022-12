La Russie hausse le ton à l’encontre de la Moldavie qui se rapproche de plus en plus de l’OTAN. Alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, Moscou a lancé un avertissement à la Moldavie pour stopper ses velléités d’adhésion à l’organisation transatlantique. "L’intensification de la coopération militaire et technique entre la Moldavie et l’Otan compromet la sécurité de ce pays" a laissé entendre Mikhaïl Galouzine, le vice ministre russe des affaires étrangères. Le diplomate russe n’est pas passé par quatre chemins pour affirmer que Chisinau (Moldavie) doit faire le nécessaire pour ne pas reproduire l’expérience de Kiev.

Une annexion de la Moldavie est-elle dans les plans du Kremlin ? Pour sa part, Mikhaïl Galouzine a notifié que le fait de recevoir des armes occidentales ou même de déployer des troupes de l’OTAN ne protégera pas militairement la Moldavie. Les autorités moldaves sont très inquiètes par rapport à l’évolution de la situation sécuritaire en Ukraine.

D’après des médias locaux, le ministre moldave des Affaires étrangères a déclaré que son pays se trouve dans une situation sécuritaire d’où la volonté de renforcer son secteur de la défense. Le pays serait donc en pourparlers avec des pays comme la France, l’Allemagne, la Roumanie.

De son côté, l’OTAN a réaffirmé sa volonté de renforcer sa coopération militaire avec ses partenaires "soumis à la pression de la Russie". Ces mots sont ceux de Mircea Geoana, le secrétaire général délégué de l’OTAN. Les craintes de la Moldavie sont-elles fondées ? Selon des sources émanant du renseignement moldave, Moscou pourrait potentiellement envahir la Moldavie en 2023.