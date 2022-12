Le dialogue entre la Russie et l'Otan est impossible à la lumière des développements actuels, a indiqué à l’agence TASS une source à Moscou. "Dans le contexte de ce qui se passe, tout dialogue avec l'Otan en tant qu'organisation est désormais exclu. Et lorsque des représentants de l'Otan en tant qu'organisation se présenteront sur des plateformes internationales universelles, nous exigerons qu'ils n'y soient pas", indique-t-on de même source, expliquant qu'une exception serait possible uniquement pour des formats spécialisés tels que le Forum de l’OSCE pour la coopération dans le domaine de la sécurité selon l'OTAN.

Selon Newsweek qui reprend l'information, une source affirme qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que la Russie fasse "un retour conceptuel" aux précédentes garanties de sécurité qu'elle avait envoyées aux États-Unis et à l'OTAN il y a un an. "La raison en est que si nous le faisons, il sera nécessaire de mettre à jour la position, qui ne peut pas être mise à jour car tout dépend de l'évolution de la situation sur le terrain pendant l'opération militaire spéciale", a noté la source.