Un joueur de rugby italien a été victime de racisme. Il s’agit en effet de Chérif Traorè, rugbyman du club Benetton de Trevise, qui a reçu une banane en guise de cadeau de Noël, donné par l’un de ses coéquipiers. C’est le joueur âgé de 28 ans qui a révélé l’information sur son compte Instagram, le mercredi 21 décembre 2022. Chérif Traorè a reçu ledit présent lors d’un échange de cadeaux de Noël entre coéquipiers. Dans son message, il a indiqué que c’était un cadeau auquel il ne s’attendait pas. Aussi, a-t-il confié que c’est l’attitude de tous ses coéquipiers qui l’a énormément touché, puisqu’ils se sont mis à rire.

Une enquête a été ouverte

« Hier, quand c'était mon tour, j'ai trouvé une banane dans mon cadeau, raconte le rugbyman. Une banane pourrie, dans un sac mouillé. Outre le fait de trouver le geste offensant, ce qui m'a le plus blessé, c'est de voir la plupart de mes compagnons présents rire. Comme si tout était normal » a déclaré l’athlète sur le réseau social. Le club Benetton a confirmé l’information, tout en ajoutant que fait savoir que le cadeau avait été bel et bien offert par un autre rugbyman du club et non par un membre du staff. Par ailleurs, la fédération italienne de rugby (FIR) a annoncé l’ouverture d’une enquête, avec la suspension temporaire du joueur.

Notons qu’après la dénonciation faite par Chérif Traorè, il a reçu de nombreux messages de soutien. Pour rappel, ces informations interviennent après que plusieurs joueurs de l’équipe de France ont été victimes de racisme suite à leur défaite à la finale de la Coupe du monde de football, remportée par l’Argentine. D’après le média sportif The Athletic, il s’agit de Randal Kolo Muani, Kingsley Coman et d’Aurélien Tchouaméni, qui ont reçu des messages avec des émojis de banane et de singe. Mais, le géant des Meta avait réagi en ne laissant pas propager ces messages.