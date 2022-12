La star de la musique américaine Rihanna a été obligée de rendre publique l’image de son enfant d’environ sept mois. Selon les informations rapportées sur cette situation, des paparazzis auraient réussi à prendre la photo de l’enfant lors d’un tournage à la plage. Ils auraient par la suite menacé la star de publier les photos sur les réseaux sociaux. Aussi, le couple a-t-il voulu anticiper et a publié les premières images de leur enfant.

Pour ce fait, Rihanna et A$AP Rocky ont voulu confier la publication au fondateur de Hollywood Unlocked Jason Lee. « Hier, elle m'a appelé pour me dire que des paparazzis avaient pris des photos non autorisées de leur bébé et qu'ils prévoyaient de les diffuser. Elle a donc dit que si quelqu'un devait les publier, elle voulait que ce soit moi », a-t-il confié sur le réseau social de l’oiseau bleu par le canal d’une publication qu’il a faite.

"Elle n'avait pas le choix"

« Elle voulait que ce soit BLACK MEDIA qui le fasse, car elle n'avait pas le choix », a-t-il précisé. Rappelons que malgré la forte médiatisation de la grossesse de Rihanna, l’enfant a fortement été protégé du public. La toute première image de l’enfant a été publiée il y a quelques jours. Son nom ainsi que plusieurs informations ont été cachés au public malgré la renommée de ses parents.