Dans la nuit du lundi 19 décembre, l’acteur américain Robert De Niro a été la victime d’un cambriolage. En effet, une femme s’est introduite chez lui et a essayé de dérober plusieurs cadeaux placés sous son sapin de Noël. Il s’agit de Shanice Aviles, 30 ans, déjà recherchée par la police pour d'autres crimes. La cambrioleuse n’a pas pu réussir cette opération de vol. Elle a été rattrapée par les forces de l’ordre qui l’ont surprise dans la maison de l'acteur.

C’était vers 02h du matin, que la femme s’est rendue au domicile de Robert De Niro. Mais à cause de ses vols antérieurs, elle était déjà dans le collimateur de la police et n’a pas eu de chance cette fois-ci. Selon la presse nigériane, des agents de sécurité publique du département de New York City ont aperçu la cambrioleuse entrain de forcer l’ouverture des portes de la maison de sa cible afin d’y pénétrer.

Lorsqu’elle n’est pas sortie immédiatement, la police l’a tout de suite interrompue dans son opération en entrant à son tour dans la maison. Elle emballait déjà les cadeaux dérobés sous l’arbre de Noël quand elle a été attrapée. Il faut dire qu’en ce moment, l’acteur était à la maison de même que sa fille et ont vu la police en train d’amener celle qui dérobait des jouets chez eux. Shanice Aviles connue pour ses nombreux cambriolages a déjà été arrêté 26 fois.