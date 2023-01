Le Président du parti Mouvement populaire de libération ( MPL) et candidat , Expérience Tèbè a, comme tout Béninois en âge de voter, accompli ce dimanche 08 janvier 2023 son devoir de bon citoyen à l’Ecole Primaire publique Atiba à Tchetti dans le département des Collines. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte pour inviter les Béninois à sortir massivement pour accomplir leur droit civique. Pour lui, à travers leur vote, c'est de pouvoir avoir un Bénin nouveau en paix où on peut désigner des députés dignes.

Déclaration du Pdt après son vote à l'EPP Atiba à Tchetti

« Je suis venu comme tout bon citoyen. Je suis venu accomplir mon devoir civique, ce matin chez moi dans mon centre de vote. C'est une joie pour moi, mon parti, nos militants et nos sympathisants de voir venir ce jour après plusieurs semaine et mois de durs labeurs sur le terrain. Nous voyons ce jour avec beaucoup d'émotion et de ferveur.... Je demande à tous les citoyens, tous les béninois de sortir massivement pour accomplir leurs devoirs civiques parce que l'enjeu pour tout le pays, c'est de pouvoir avoir un Bénin nouveau en paix où on peut désigner des députés dignes. C'est pour ça que tout le peuple est appelé à accomplir ce devoir ».