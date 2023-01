Le jeu de société « Tu ris, tu perds » est accusé de contenir des questions racistes et dirigées contre les noirs. Par le canal d’une vidéo publiée sur le réseau social Instagram, l'influenceuse Sally, également appelée Crazy Sally a relevé le caractère raciste de certaines questions de ce jeu dont l’objectif est de répondre aux questions amusantes sans rire. « J’étais choquée de la manière dont les blagues pouvaient être racistes et basées sur des clichés et des à priori dont on est vraiment fatigué », a lancé la jeune dame. Elle a par la suite énuméré les questions racistes.

"Il a chié sa race"

On pouvait notamment voir des questions telles que : « Quel est l’animal national de l’Éthiopie ? ». La réponse est : « Il n’y en a pas. Ils l’ont mangé » ; « Un Black entre aux toilettes. Il en ressort blanc ; que s’est-il passé ? Il a chié sa race » ; « Quel est l’animal le plus rapide au monde ? Un coq qui traverse un village malien ». Notons que ce jeu de société est inspiré des vidéos réalisées par le Youtubeur Aziz Aboudrar. Ces vidéos sont regardées plus de 32 millions de fois. Le jeu a été rendu disponible en version jeu de société chez DuJardin il y a quelques années. Il s’agit d’un total de 270 cartes qui contiennent des blagues douteuses. Le jeu est notamment disponible à la FNAC ainsi que sur la plateforme Amazon.