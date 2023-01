La Russie poursuit son offensive en Afrique pour étendre son influence politique et économique en pleine crise ukrainienne et en plein désamour envers la France accusée de ne pas faire franc jeu en Afrique de l'Ouest. En Centrafrique et au Mali, ces relations se sont concrétisées par l'arrivée de combattants russes et la livraison de matériels militaires. Les occidentaux parlent du groupe Wagner, mais les autorités des pays n'ont pas confirmé cette information et parle plutôt de coopération. Il y a des soupçons que le Burkina Faso pourrait suivre le même chemin, mais pour l'heure, il n'y a pas de confirmation officielle.

La presse occidentale pointe du doigt la République Démocratique du Congo (RDC) en tant que nouveau pays d'intérêt pour la Russie. Le pays fait face à de nombreuses rebellions et accuse le Rwanda de participer au conflit, mais il dénonce la faiblesse de la réaction de la communauté internationale. Les autorités de la RDC se sont-elles lassées de la lenteur de la réaction de la communauté internationale et ont-elles opté pour la Russie pour obtenir de l'aide.

Le quotidien allemand Die Tageszeitung se pose la question de savoir si la RDC se tourne désormais vers la Russie. La présence de techniciens étrangers en République démocratique du Congo (RDC) suscite de nombreuses interrogations. Selon DW qui relaie plusieurs témoins, des hommes d'Europe de l'Est, notamment de Roumanie, seraient présents à Goma et auraient été vus armés près de l'aéroport. Cependant, le gouvernement congolais dément l'existence de tout groupe paramilitaire, et assure que ces hommes sont des techniciens venus pour assurer la maintenance d'avions russes.

Le ministre de la Communication et des Médias du pays, Patrick Muyaya, soutient que la RDC est en droit d'engager des techniciens étrangers pour entretenir ses équipements militaires, tout en assurant qu'il ne s'agit pas de recourir à un groupe de mercenaires. Cependant, selon le chercheur Reagan Miviri, des instructeurs étrangers, notamment des pilotes pour les avions de guerre, sont bel et bien présents en RDC. Malgré les démentis officiels, la présence de ces hommes armés suscite de nombreuses inquiétudes, notamment quant à leur véritable mission sur place. Les témoignages de la population locale, ainsi que les experts en sécurité, soulèvent la question de la nature réelle de la présence de ces étrangers armés en RDC.