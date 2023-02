La Chine a réagi suite aux déclarations du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui avait évoqué la question d'une possible livraison d’armes de Pékin à Moscou. Ces allégations ont été rejetées, ce lundi 20 février 2023, par les autorités chinoises. Selon Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères : « nous n’acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu’ils exercent des pressions et des contraintes ». Tout en accusant les États-Unis de répandre de fausses informations, il a estimé que : « Ce sont les États-Unis et non la Chine qui envoient constamment des armes sur le champ de bataille ».

« La Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie »

Notons qu’hier dimanche 19 février 2023, le secrétaire d’État américain avait mis en garde contre le fait que la Chine projetait de fournir des armes à la Russie, après une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS, Anthony Blinken avait déclaré : « Nous avons parlé de la guerre menée par la Russie et des inquiétudes que nous avons quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie ». Pour rappel, au cours de cette interview, le chef de la diplomatie américaine avait fait part de sa préoccupation concernant une aide chinoise en faveur de la Russie.

