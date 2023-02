Reckya Madougou, la candidate recalée à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 reçoit le soutien des nouveaux élus de l'opposition à l'Assemblée Nationale. En effet, dans la journée d'hier dimanche 05 Février 2022, 21 élus de l'opposition (sur les 28 fraichement élu) à l'Assemblée nationale issue du parti de l'ex-président de la République Boni Yayi ont rendu une visite à l'ancienne ministre de la Justice incarcérée à la prison de Missérété après avoir été condamnée à 20 ans de prison en décembre 2021 pour terrorisme par la CRIET (Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme).

