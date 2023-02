En Mozambique, un pasteur est décédé après avoir voulu imiter le Christ. Selon les informations rapportées par les médias, Francisco Baraja a rendu l’âme après avoir voulu faire 40 jours de jeûne sec. Il s’est ainsi privé de nourritures et de boissons. Au bout du 25ᵉ jour de cette activité spirituelle, l’homme de Dieu n’arrivait plus à tenir. Aussi, a-t-il été transporté d’urgence à l’hôpital où il a rendu l’âme. À en croire les confidences qui ont été faites par les médias, les membres de l'église de Santa Trindade seraient habitués à jeûner. Mais il s’agirait de la première fois que ce type de jeûne a été fait. Après les 25 jours de privation, l’homme de Dieu avait perdu des forces et n’arrivait plus à se lever.

Anémie aiguë

Sur insistance de sa famille ainsi que des membres de son église, il a été transporté à l’Hôpital de la ville de Beira. Les différentes tentatives des médecins pour le remonter se sont révélées être inefficaces. Il souffrait en effet d’une anémie aiguë et d’une défaillance des organes digestifs. Rappelons que le défunt du nom de Francisco Baraja est le fondateur est le fondateur de l’église de Santa Trindade. À 39 ans, le défunt était également enseignant de français dans la ville de Messica, dans la province de Manica, située à la frontière entre le Mozambique et le Zimbabwe.