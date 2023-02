Le monde traverse présentement une période très incertaine avec des foyers de tension localisés aux quatre coins du monde. La guerre russo-ukrainienne cristallise les attentions. L'enlisement de ce conflit fait craindre l'avènement d'une guerre généralisée aux conséquences désastreuses. Une grande partie du monde occidental apporte un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Depuis le début du conflit, les alliés de l'OTAN ont livré d'importantes quantités d'armes à Kiev, ce qui est vu d'un mauvais œil par certains pays comme la Chine.

L'empire du milieu essaye d'adopter une posture de neutralité pour ne pas exacerber les tensions. Pour les autorités chinoises, des organisations telles que l'OTAN devraient s'évertuer à initier des cadres de dialogue pour favoriser une résolution rapide de la crise russo-ukrainienne. Au cours d'une conférence de presse, Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a dénoncé l'approche de l'organisation transatlantique vis-à-vis de la Chine. Le diplomate a évoqué des "accusations sans fondements" de l'OTAN contre la Chine. "L'OTAN doit cesser de créer des ennemis imaginaires et arrêter de s'étendre au delà de son autorité et à prendre d'avantages d'actions tangibles envers la paix et la stabilité internationale." Le porte-parole de la diplomatie chinoise a par la suite dénoncé les agissements des États-Unis qui sont les leaders mondiaux en matière de surveillance étatique.

Wang Wenbin a fait ses déclarations alors que les tensions sont vives avec les USA depuis l'épisode des fameux ballons. Il y a quelques jours, l'aviation américaine avait détruit un ballon, qui selon les Américains étaient destinés à des fins d'espionnage. Pékin a de son côté reconnu avoir pénétré l'espace aérien des USA, mais a affirmé que les ballons étaient utilisés pour des recherches météorologiques