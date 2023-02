Plus tôt ce mois, la célèbre chanteuse Madonna faisait la Une des médias people et un buzz sur les réseaux sociaux sans le vouloir. Pour cause, une photo de son apparition aux Grammy Awards de cette année. La chanteuse était apparue méconnaissable et certains internautes l'ont critiqué sévèrement. Plusieurs semaines après le buzz créé par la photo sur la toile, la reine de la pop a posté une nouvelle photo sur la toile et a ironisé.

Des semaines après avoir été ridiculisé sur la toile, la reine de la pop Madonna s'est amusée à poster une photo sur ses réseaux sociaux sur laquelle on la voit avec un visage moins enflé. La star a posté une photo sur laquelle on l'apercoit portant une casquette avec le message suivant écrit dessus: "Spiritually Hungry". "Regarde comme je suis mignon maintenant que l'enflure due à la chirurgie a diminué. Lol", a écrit Madonna Louise Ciccone en commentaire de la photo qu'elle a postée

Pour rappel, au début du mois de Février, la star était apparu aux Grammy Awards presque méconnaissable. Plusieurs internautes l'avaient sévèrement critiqué. "Madonna est pas mal pour son âge. Surtout si c’est un vampire de 2 700 ans qui mange des bébés et des petits animaux vivants” , avait écrit un internaute. Face à la polémique elle était sortie de sa réserve avec un post sur les réseaux sociaux. “Une fois de plus, je suis prise dans l’éclat de l’âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes qui ont dépassé l’âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être volontaires, travailleuses et aventureuses”, avait entre autre écrit la star.