A quelques jours du premier anniversaire de l'offensive russe dans son pays Ukraine, le président Zelensky a accordé une interview au média britannique BBC. Interview au cours de laquelle il a une nouvelle fois abordé le dossier et a parlé de son homologue russe en qui il dit ne pas avoir "confiance" et ne pas vouloir de compromis avec lui même s'il reconnait que dans la vie, nous faisons des millions de compromis. Il a également rejeté toute possibilité de céder une partie de son territoire à Poutine car pour lui ça voudrait dire que la Russie pourrait "continuer à revenir".

Zelensky ne compte pas céder une partie de son territoire à la Russie et ne compte pas faire des concessions à son homologue russe pour parvenir à une paix en Ukraine. C'est l'essentiel à retenir des propos du numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé au cours d'une interview à la BBC. "Il ne s'agit pas de se compromettre. Pourquoi aurions-nous peur de cela ? Nous avons chaque jour des millions de compromis dans la vie" a lancé le président Zelensky qui poursuit "la question est avec qui ? Avec Poutine ? Non. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Dialogue avec lui ? Non. Parce qu'il n'y a pas de confiance".

Le président Zelensky qui dit espérer que la Biélorussie ne se lancera pas dans la guerre aux côtés des forces russes a affirmé que son pays "l'Ukraine se bat pour sa survie". "Permettre à la Russie d'utiliser à nouveau la Biélorussie comme relais pour une attaque serait une "énorme erreur", a martelé le président ukrainien. Il a confié au cours de son interview que "les attaques russes se produisent déjà depuis plusieurs directions" et a affirmé que "les armes sont le seul langage que la Russie comprend"