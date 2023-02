Aux États-Unis, la police de Boston enquête sur un individu qui aurait minutieusement planifié le meurtre de sa compagne. Le suspect se nomme Brian Walshe, un homme âgé de 47 ans. Il est le suspect numéro dans la disparition de sa femme, Ana qui n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs semaines maintenant. La police a fait le lien entre cette disparition et Brian Walshe grâce à l'historique de recherche Google de ce dernier. Brian Walshe a indiqué aux policiers que son épouse s'est rendue au travail le 01 janvier et que depuis lors, il n'a plus eu de ces nouvelles.

Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et les appareils de communication de Walshe ont parlé. Dans ses recherches Google, le quarantenaire a fait des recherches très suspectes du genre : "Combien de temps avant qu'un corps commence à sentir ?" "Comment empêcher un corps de se décomposer ?" "10 façons de se débarrasser d'un cadavre si vous en avez vraiment besoin". L'époux a fait ces recherches le jour même de la disparition d'Ana. Pour ne pas sans doute laisser des traces, l'individu a pris le soin d'effectuer certaines recherches sur la tablette de son fils.

Les jours suivants, il se rendra dans un magasin de bricolage pour acheter divers matériels d'un coût de 450 dollars. Dans le lot de matériel, il y avait un seau, des lunettes, des bâches, une hachette et du bicarbonate de soude. Mis en examen, Brian Walshe clame son innocence et affirme par la voix de son avocat que les preuves retenues contre lui ne sont pas valables.