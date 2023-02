Un drame a frappé la Turquie et la Syrie. En effet, un séisme de magnitude 7.8 a et eu lieu ce lundi 06 février 2023, dans le sud-est de la Turquie et a été détecté à près de 17 km de profondeur dans le district de Pazarcik, au nord de Gaziantep, situé à 50 km de la frontière syrienne. Selon les informations de la presse, le séisme qui s’est produit à 4h17 a fait au moins 500 morts (bilan provisoire). Les autorités font état d’au moins 284 morts en Turquie et 237 morts en Syrie. Zeydan Karalar, maire de la ville d’Adana, a déclaré que deux immeubles de 17 étages et 14 étages se sont effondrés.

« Toutes nos équipes sont en alerte »

Plusieurs centaines de personnes sont également blessées. Un secouriste dépêché sur les lieux a indiqué : « Nous entendons des voix ici et là-bas. Nous pensons que peut-être 200 personnes se trouvent sous les décombres ». Les autorités ont lancé des alertes et des appels à l'aide. « Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C’est un appel y compris à l’aide internationale » a déclaré Süleyman Soylu, ministre turc de l’Intérieur. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un séisme touche la Turquie. En 2020, un séisme de magnitude 6.8 avait eu lieu dans les provinces voisines d’Elazig et de Malatya.

D’après l’agence turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence, la secousse avait enregistré plus de trente répliques. Sur le terrain, Plus de 400 équipes de secouristes avaient été déployées pour venir en aide aux sinistrés. Les images de victimes affolées courant hors de leurs immeubles tournaient en boucle sur la télévision nationale turque. « C'était effrayant, les meubles nous sont tombés dessus. Nous nous sommes précipités dehors », avait déclaré un résident d'Elazig. Recep Tayyip Erdogan, chef de l’État turc, avait réagi à ce désastre sur Twitter. « Avec toutes nos institutions, notamment l'AFAD et le Croissant rouge, nous nous tenons aux côtés de notre peuple » avait-il écrit dans son tweet.