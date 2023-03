Incarcérée à la prison civile de Akpro-Missérété depuis 2021, l’ancienne ministre Reckya Madougou a réagi ce jeudi 23 mars 2023 sur sa page Facebook au sujet de l’interdiction de visite de son avocat Renaud Agbodjo le mercredi 22 mars 2023. « Faites nous subir toutes les tortures que vous désirez », s’est insurgée l’ancienne candidate du parti Les Démocrates recalée à la dernière élection présidentielle d’avril 2021,. Il faut rappeler que Reckya Madougou a été condamnée le 11 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( CRIET) à 20 ans de réclusion et une amende de 50 millions de francs pour « financement du terrorisme».

Lire le message de Reckya Madougou

Triste, mon pays!

Non content de me détenir arbitrairement et me priver de presque tout, désormais on me prive carrément d’accès à mon Avocat. Comme quoi, je ne croyais pas si bien dire lorsque j’écrivais récemment qu’il ne vous reste plus qu’à m’ôter la vie. C’est ce chemin pour lequel vous avez opté.. Tuer progressivement dans les geôles ceux qui résistent à la tyrannie et dénoncent l’ignominie.

Faites nous subir toutes les tortures que vous désirez.

Comme le disait l’illustre prisonnier et combattant des droits humains Nelson Mandela « Nous devions faire l’histoire, c’était écrit. Il nous fallait attirer l’attention sur ce qui se passait d’aussi regrettable chez nous. »

#ToutExpire

Reckya MADOUGOU