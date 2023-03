Après avoir atteint trois fois de suite en 2015, 2017 et 2019 la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ( Can) des moins de 20 ans, les Lionceaux de la Téranga du Sénégal ont décroché ce lundi 06 mars 2023 à Suez Canal Stadium leur qualification pour la finale de la CanU20 Egypte 2023. Les Sénégalais ont battu en demi-finale de ladite compétition les Aiglons de Carthage de la Tunisie par le score de 3 buts à 0. Les trois (03) buts de la sélection nationale sénégalaise des juniors ont été l'œuvre de Pape Demba Diop à la 7ème minute et de Lamine Camara respectivement aux 17 ème et 52ème minutes.

Il faut signaler qu'avant d'atteindre la finale de la Can U2O Egypte 2023, les Sénégalais ont remporté tous les trois (03) matchs de leur poule et ont éliminé difficilement le 2 mars 2023 en quarts de finale les Guépards juniors du Bénin sur un score étriqué de 1 but à 0. Ils sont actuellement la meilleure attaque du tournoi avec 12 buts marqués et la meilleure défense de la compétition avec 0 but encaissé. Malgré leur élimination en demi-finale, les Tunisiens, en compagnie des Sénégalais , des Nigérians et des Gambiens, défendront en Indonésie, du 20 mai au 11 juin 2023 les couleurs africaines à le Coupe du monde des moins de 20 ans. Rappelons que concernant la Can U20 , les Lionceaux de la Téranga du Sénégal ne l'ont jamais remportée depuis la création de cette compétition de catégorie d'âge.