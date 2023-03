La victoire du Tunisien Youssef Chebbi lors du festival FESPACO 2023 a suscité la colère des internautes Burkinabè. Les internautes ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, soulignant que les noirs étaient victimes de racisme depuis quelques semaines suite aux propos racistes du président tunisien Kaïs Saïed. Ils se demandent pourquoi un Tunisien a remporté le prix dans de telles circonstances. Le FESPACO est un festival de cinéma panafricain qui a lieu tous les deux ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

C'est un événement majeur pour le cinéma africain et une occasion pour les cinéastes de se rencontrer, de partager leurs expériences et de présenter leurs films. Cette année, le festival était co-parrainé par les présidents burkinabè Ibrahim Traoré et malien Assimi Goïta. Youssef Chebbi a remporté l'Étalon d’or de Yennenga avec son film Ashkal, ce qui lui a valu une récompense de 20 millions de FCFA et le trophée d’or. Le film Sira de la réalisatrice burkinabè Apolline Traoré a remporté l’Étalon d’argent de Yennenga d’une valeur de 10 millions de Francs CFA.

Bien que la victoire de Chebbi ait été officiellement reconnue par les organisateurs du festival, les internautes burkinabè ont critiqué la décision, soulignant que les propos racistes du président tunisien devraient être condamnés et que la victoire de Chebbi devrait être remise en question.