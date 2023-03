Le showbiz français est en deuil avec l'annonce du décès du chanteur Marcel Amont. La nouvelle a été confirmée par la famille de l'artiste dans un communiqué relayé par l'AFP. Marcel Amont est décédé à l'âge de 93 ans, laissant derrière lui une carrière riche en succès et en émotions. Né Marcel Miramon le 1er avril 1929 à Bordeaux, Marcel Amont a débuté sa carrière de chanteur dans les années 1950. Il s'est fait connaître en assurant la première partie d'Édith Piaf à l'Olympia en 1956, un moment décisif dans sa carrière. Cette même année, il sort son premier album, "Marcel Amont chante Charles Aznavour", qui rencontre un grand succès.

Marcel Amont s'est également fait remarquer pour sa chanson "Bleu, blanc, blond", qui est devenue un tube dans les années 1960. Il a enregistré de nombreux autres titres, tels que "Un Mexicain" ou encore "Tout doux, tout doucement". En parallèle de sa carrière de chanteur, Marcel Amont a également travaillé pour le cinéma. Il a notamment joué dans "La Mariée est trop belle" en 1956, aux côtés de Brigitte Bardot.

Au-delà de son talent artistique, Marcel Amont était apprécié pour sa personnalité chaleureuse et son humour. Il était également un grand amoureux des animaux, notamment des chats. Le décès de Marcel Amont marque la fin d'une époque pour la chanson française. Il a marqué plusieurs générations de fans avec ses chansons et ses performances scéniques. Sa voix unique et son style ont inspiré de nombreux artistes, et il restera dans les mémoires comme l'un des grands noms de la chanson française.

Marcel Amont était un chanteur et acteur français qui a marqué l'histoire de la musique française. Sa carrière de plus de six décennies a été couronnée de succès, avec des tubes célèbres. Il était également apprécié pour sa personnalité chaleureuse et son amour pour les animaux. Sa disparition est une grande perte pour la musique française, mais son héritage restera vivant grâce à sa musique intemporelle.