Les prix des produits alimentaires dans les pays de l'Union européenne augmentent à un rythme accéléré, écrit vendredi le quotidien économique français Les Échos en constatant que cette tendance devient "un problème politique". "Les prix des produits alimentaires se sont envolés de 15% sur les douze derniers mois dans la zone euro", indique le journal. "Le constat est le même dans tous les pays du Vieux continent", précise le quotidien avant d’ajouter: "C’est désormais un problème politique dans toute l’Europe".

Ainsi, en France, la hausse des prix alimentaires est de 14,5% sur un an. "La situation est pire de l’autre côté du Rhin où les prix alimentaires ont crû de 21,8% en un an. Au Royaume-Uni, les prix ont grimpé de 16,7%", poursuit le journal. Certains produits ont été particulièrement touchés. Ainsi, le sucre dans la zone euro a augmenté de 54%, le beurre et le lait ont grimpé de 27%. Selon un sondage mené par OpinionWay en janvier, 80% des Français sont préoccupés par les conséquences du conflit en Ukraine sur leurs revenus personnels. (Tass)