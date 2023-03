Plus d'un an après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain avec son lot de victimes. Chaque jour qui passe, le bilan des victimes s'alourdit un peu plus chaque jour. Au cours des dernières semaines, les combats se sont intensifiés à Bakhmout où de lourdes pertes sont infligées de part et d'autre selon le point fait chaque jour par les médias. Au milieu des combats sans merci qui se livrent, l'Ukraine par la voix de Oleksandre Syrsky, commandant des forces terrestres ukrainiennes, a dévoilé comment elle compte remporter la bataille de Bakhmout.

A Bakhmout, ville ukrainienne, les combats entre les forces russes et ukrainiennes se poursuivent depuis quelques jours. Alors que la Russie se dit tout prêt d'une victoire, l'Ukraine semble avoir plus d'un tour dans son sac. En effet, le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, a affirmé sur le réseau social Telegram comment l'armée compte tirer son épingle du jeu à Bakhmout. En effet, selon ce responsable militaire ukrainien, les forces nationales compte profiter de la fatigue de l'armée russe et le groupe paramilitaire Wagner pour gagner la bataille de Bakhmout.

"L'agresseur ne désespère pas de prendre Bakhmout à tout prix, malgré les pertes en hommes et en matériel", a indiqué Oleksandre Syrsky, le commandant des forces terrestres ukrainiennes sur la messagerie russe Telegram. "Très bientôt, nous tirerons parti de cette opportunité, comme nous l'avons fait autrefois près de Kiev, Kharkiv, Balakliïa et Koupiansk", a-t-il dit, citant de précédentes victoires militaires ukrainiennes. Il y a quelques jours, le patron du groupe paramilitaire lançait un appel au numéro un ukrainien.